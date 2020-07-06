الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 6 يوليو في مصر .. انخفاض كبير في عدد المصابين

الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 6 يوليو في مصر .. انخفاض كبير في عدد المصابين

شهدت الدولة المصرية اليوم الإثنين تطورات جديدة فيما يخص إحصائيات فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بناءً على البيان الرسمي الصادر من طرف وزارة الصحة والسكان والذي يتم فيه الكشف عن الحالات الجديدة على كافة المستويات سواء المصابين أو الوفيات أو حتى المتعافين.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في ذلك البيان الرسمي، أن الوزارة لا تزال تبذل كل ما في وسعها مثلما كان الحال تماماً في الأشهر الماضية، من أجل محاولة الحد من انتشار المرض إضافة إلى تقديم العلاج المناسب لكافة المصابين.

وأشار أيضاً إلى أن بروتوكول علاج فيروس كورونا لا يزال يتم تطبيقه بشكل صارم مع جميع الحالات الجديدة التي يتم تسجيلها بصفة يومية على مستوى الجمهورية، حيث يتم فرض العزل المنزلي على الحالات البسيطة، فيما يتم نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات العزل، أما الحالات المتوسطة يتم نقلها إلى نزل الشباب.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن معدل الحالات الحرجة في مصر قد انخفض بشكل واضح للغاية خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تعود معظم الحالات التي تم تسجيلها أي النسبة الأكبر منها إلى فئة الحالات البسيطة أو الحالات المتوسطة.

وأضاف أيضاً أن ذلك من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تخفيف الضغوطات الهائلة على الأطقم الطبية في المستشفيات بعد الشهور الماضية العصيبة التي مرت على الجميع، على أمل أن ينتهي ذلك الكابوس المرعب قريباً سواء في مصر أو حتى في بقية أنحاء العالم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن التعامل مع مصابي وباء كورونا في مصر يتم بأعلى جودة ممكنة سواء من الناحية الطبية أو حتى من الناحية الإدارية، مؤكداً في الوقت ذاته أن العلاج مجاني بالكامل لجميع المصابين بدون أي استثناء على الإطلاق، وذلك بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وشدد أيضاً على أن الجميع داخل الدولة المصرية يتوجب عليه الالتزام بشكل صارم بكافة الإجراءات الوقائية التي تم الإعلان عنها في أكثر من مناسبة سابقة باعتبارها السلاح الوحيد القادر حالياً على وقف انتشار المرض بين الناس.

وأشار الدكتور خالد مجاهد في البيان أن أهم تلك الإجراءات الوقائية يتمثل في التباعد الاجتماعي، إضافة إلى غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة وأيضاً ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة ووسائل النقل والمواصلات الجماعية.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى الجمهورية اليوم الإثنين 6 يوليو 2020: