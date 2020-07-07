الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 7 يوليو في مصر .. انخفاض عدد الوفيات

الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 7 يوليو في مصر .. انخفاض عدد الوفيات

بات الشارع المصري بأكمله يترقب موعد نهاية أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد بعد استمرارها على مدار الأشهر الماضية وتحديداً منذ منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020، ولعل ما زاد قليلاً من عامل التفاؤل هو الانخفاض التدريجي في أعداد المصابين خلال الأيام القليلة الماضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبها، أصدرت وزارة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء بياناً رسمياً نشرته عبر موقعها الرسمي إضافة إلى مختلف حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفت في ذلك البيان عن الأعداد الجديدة التي تم رصدها سواء بالنسبة إلى المصابين أو الوفيات أو حتى المتعافين من المرض.

وشدد الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في ذلك البيان، على أن جميع العاملين في القطاع الطبي داخل الدولة المصرية بدون أي استثناء على الإطلاق يبذلون أقصى مجهود ممكن من أجل التغلب على ذلك الوباء.

وأشار أيضاً إلى أن هذه المجهودات تتضمن رصد جميع المخالطين للحالات القديمة التي تم الكشف عن إصابتها سابقاً، إضافة إلى محاولة علاج أكبر عدد ممكن من المصابين سواء المتواجدين في مستشفيات العزل أو نزل الشباب أو حتى الحالات التي تم فرض العزل المنزلي عليها.

وأكد الدكتور خالد مجاهد في البيان أن مرضى كورونا في مصر يلقون أفضل الرعاية الطبية الممكنة بغض النظر عن نوع الفئة المصابة سواء من أصحاب الحالات الحرجة أو المتوسطة أو حتى البسيطة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن العلاج مجاني بالكامل دون أن يتحمل المريض أي تكاليف على الإطلاق بناءً على توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أيضاً أن المواطن المصري يقع عليه دوراً كبيراً من أجل الحد من انتشار الوباء في كافة أنحاء الجمهورية، حيث يجب على الجميع الالتزام بشكل صارم بكافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة سابقة.

وشدد أيضاً على أن هذه الإجراءات عديدة ولكن يتمثل أهمها على النحو التالي:

غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة داخل المنزل. التباعد الاجتماعي بين الناس وتقليل الزيارات العائلية قدر الإمكان في ظل قدرة المرض على الانتشار أسرع وسط الزحام. ارتداء الكمامات الطبية أو حتى القطنية الآمنة في جميع الأماكن العامة والمزدحمة إضافة إلى وسائل النقل والمواصلات الجماعية. الاهتمام بالنظافة الشخصية بشكل عام مع تجنب لمس الأسطح الملوثة خارج المنزل إضافة إلى تنظيف الأسطح الداخلية بالمنزل بصفة مستمرة.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى الجمهورية اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020: