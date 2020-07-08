الصحة تعلن إحصائيات كورونا اليوم 8 يوليو في مصر

حرصت وزارة الصحة والسكان على الكشف عن إحصائيات فيروس كورونا المستجد اليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2020 داخل الدولة المصرية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، حيث لا تزال الوزارة ترصد الأعداد الجديدة على كافة المستويات سواء المصابين أو المتعافين أو حتى الوفيات.

وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان والمستشار الإعلامي الخاص بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن الوزارة لا تزال ملتزمة بتطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا على جميع المصابين الجدد، من خلال نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات العزل، ونقل الحالات المتوسطة إلى نزل الشباب، إضافة إلى فرض العزل المنزلي على الحالات البسيطة.

وأشار أيضاً إلى أن معدل الحالات الحرجة قد انخفض بشكل واضح للغاية في الآونة الأخيرة بعكس الحالات المتوسطة والبسيطة نتيجة تراجع قوة المرض، مما ساهم بدوره في تخفيف الضغوطات الهائلة التي كانت مفروضة على الأطقم الطبية وجميع العاملين في مستشفيات العزل على مدار الأشهر الماضية.

وشدد الدكتور خالد مجاهد في البيان على أن وزارة الصحة والسكان تقدم لكافة مصابي كورونا في مصر أفضل رعاية طبية ممكنة على الإطلاق بشكل مجاني كامل دون أن يتحمل المواطن أي تكاليف مادية بأي حال من الأحوال بناءً على توجيهات منظمة الصحة والسكان.

وأضاف أيضاً أن حالات العزل المنزلي يتم التعامل معها بنفس الجدية والاهتمام مثلما يحدث مع الحالات الأخرى، حيث يتم إيصال حقائب المستلزمات الطبية إلى هذه الحالات كما يتم المتابعة معها عبر القوافل الطبية بصفة يومية، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على الحد من انتشار الوباء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد في البيان أن أي مواطن يشعر بأعراض الفيروس المستجد يتوجب عليه التوجه فوراً إلى أقرب مستشفى عزل، من أجل الخضوع إلى الفحوصات والتحاليل اللازمة لتحديد موقفه من الإصابة بالمرض من عدمه.

وشدد أيضاً على أن المواطن المصري يقع عليه العبء الأكبر من أجل السيطرة على انتشار الوباء داخل الدولة في المرحلة القادمة، من خلال استمرار الالتزام بشكل صارم بكافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة سابقة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد في البيان إلى أن أبرز هذه الإجراءات يتمثل بدون أدنى شك في غسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة، إضافة إلى التباعد الاجتماعي وتقليل الزيارات العائلية قدر الإمكان، وأيضاً ارتداء الكمامات الطبية في جميع الأماكن العامة والمزدحمة وحتى وسائل النقل والمواصلات الجماعية.

وإليكم الآن آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر على مستوى الجمهورية اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020: