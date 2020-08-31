ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد 30 أغسطس 2020

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد 30 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد 30 أغسطس 2020، وصرحت الوزارة عن خروج 818 متعافي من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في مصر إلى 72120 حالة حتى اليوم.

بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد 30 أغسطس 2020

صرح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة للشئون الإعلامية عن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم، حيث قال أنه تم تسجيل 230 إصابة جديدة بكورونا ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة، وفقًا لإرشادات الصحة العالمية، وأضاف أنه تم تسجيل 23 وفاة جديدة.

وقال “مجاهد” أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الأحد 30 أغسطس 2020، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و 5399 حالة وفاة.

وقال “مجاهد” أن “وزارة الصحة المصرية” قامت بتخصيص عدد من الوسائل لتسهيل التواصل والرد على استفسارات المواطنين بشأن “فيروس كورونا” والأمراض المعدية، ومنها الخط الساخن لوزارة الصحة “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”.

وأضاف “مجاهد” إن زوال أعراض كورونا لمدة 10 أيام من تاريخ الإصابة بالفيروس، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

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