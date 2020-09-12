الصحة: تقرر تحصيل 100 جنيه رسوم دخول هذه المسشتفيات

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار جديد صادر من وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد، حيث أصدرت قرار جديد بخصوص رسوم دخول المستشفيات النفسية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وقد قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحديد رسوم دخول الحالات بمستشفيات الصحة النفسية بـ 100 جنيه عن كل حالة.

وقامت الجريدة الرسمية بنشر القرار الصادر عن زايد في عددها الصادر اليوم القرار الوزاري، الذي حمل رقم 567 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 351 لسنة 2012.

ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة 2 من القرار الوزاري رقم 351 لسنة 2012، النص التالي:

يحصل رسم دخول بمنشآت الصحة النفسية المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه بواقع 100 جنيه عن كل حالة”.