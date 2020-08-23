الصحة تكشف عن 3 أسباب وراء انخفاض إصابات كورونا في مصر

الصحة تكشف عن 3 أسباب وراء انخفاض إصابات كورونا في مصر

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة الدكتور حسام حسني، إن بروتوكولات علاج فيروس كورونا في مصر، من أقوى البروتوكولات على مستوى العالم.

وتوقع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” اليوم الأحد، أنه من المتوقع عدم زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف “حسام حسني” أن انخفاض معدل وفيات فيروس كورونا يرجع لفضل الوعي الشعبي والرعاية الطبية القوية التي تقدمها وزارة الصحة والإمكانيات التي وفرتها الدولة.

وتابع “حسني” أن عقار “ريمدسيفير” دواء وليس لقاح ضمن البروتوكول المصري لعلاج كورونا وإن هذا الدواء ساهم في زيادة حالات التعافي والخروج من المستشفيات.