الصحة تنصح بتناول مشروبات تساهم في الوقاية من كورونا .. تعرف عليها

حرصت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت على توجيه عدد من النصائح الهامة للغاية لكافة مواطني الشعب المصري، وذلك بخصوص المشروبات التي يجب أن يتم تناولها خلال المرحلة الحالية من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقامت وزارة الصحة والسكان بنشر هذه النصائح من خلال منشور عبر موقعها الرسمي إضافة إلى حساباتها الرسمية عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت النصائح على النحو التالي:

كوب من عصير البرتقال الطبيعي يغنيك عن كبسولة فيتامين “ج”.

اللبن مصدر للبروتين وأيضاً الزنك، تناول كوباً في الصباح وآخر في المساء حتى يعزز مناعتك.

الجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام، لذلك احرص على شرب من 8 إلى 10 أكواب من المياه يومياً.

وتعتبر هذه النصائح التي تقدمها وزارة الصحة والسكان لنا بصفة يومية في غاية الأهمية خلال الوقت الحالي، وخاصة وأنها نصائح من جهة رسمية في الدولة مع العلم بأنها على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية مثلها جميع المؤسسات الطبية حول العالم.

ولا يزال معدل الفيروس المستجد في مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية مرتفعاً بشكل واضح مثلما كان الحال في الفترة الماضية، علماً بأن الخوف الأكبر يمكن في معدل الوفيات الذي استقر عند رقم 80 حالة جديدة تقريباً يتم تسجيلها بشكل يومي.

ومن المؤكد أن انخفاض معدل الوفيات سوف يعني تراجع معدلات انتشار الوباء في مصر، ويبذل الجميع في الشارع المصري أقصى مجهود ممكن من أجل محاولة احتواء المرض، حيث تقوم وزارة الصحة والسكان بعملية تتبع المخالطين من أجل رصد الحالات الجديدة، فيما يلتزم المواطن المصري بالإجراءات الوقائية اللازمة مثل غسل اليدين بالماء والصابون إضافة إلى التباعد الاجتماعي.

ولا يزال العالم بأكمله يجهل موعد انتهاء ذلك الكابوس المرعب الذي أوقف كل نشاطات الحياة على مدار الأشهر الماضية، علماً بأن إجمالي عدد الوفيات حول العالم قد تجاوز حاجز نصف مليون نسمة منذ عدة أيام ماضية.

ولم تتمكن أي مؤسسة طبية حتى هذه اللحظة في اكتشاف اللقاح المناسب أو العلاج الفعال القادر على القضاء على فيروس كورونا.