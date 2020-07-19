“الطب الوقائي”: مصر تتخطى ذروة كورونا بـ”طوق النجاة”

أعلن رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في وزارة الصحة الدكتور محمد عبد الفتاح، إن مصر تمر بمرحلة “فارقة” في التعامل مع جائحة كورونا والدليل واضحٌ إذا إن عدد الإصابات اليومية بالفيروس التاجي تقل بصورة ملحوظة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي، في حواره عبر “سكايب” لبرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، أنه يجب وضع أكثر من خط أحمر، لأن انحسار عدد الإصابات لا يحدث إلا بالذراع الآخر في التعامل مع الجائحة، وهو زيادة الوعي المجتمعي، وضرورة التباعد الاجتماعي، والالتزام بالوقاية الشخصية.

وأوضح عبد الفتاح أنه يمكن القول إن مصر تجاوزت فترة ذروة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الإحساس بـ”الأمان الكاذب” قد يجعلنا في أي لحظة نتعرض إلى ارتفاعٍ في عدد الإصابات اليومية مرة أخرى، إذا خفف المواطنون من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتبعونها، وعلى رأسها ارتداء الكمامات في الأماكن التي يوجد بها مخالطة وازدحام، مشددا على أن الالتزام هو “طوق النجاة”.

تابع بأن مصر أصبحت تسجل أقل من نصف عدد الإصابات التي كانت تسجلها في أعلى فترة لظهور المصابين، مشيرا إلى أن مصر في مرحلة “انحسار الوباء”، لكن الالتزام هو “طوق النجاة” لنا في هذه المرحلة، موضحًا أن إنتاج اللقاح متوقع أن يكون المصل متوفرا في شهر أكتوبر.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في وزارة الصحة، إلى أن مصر من أوائل الدول التي أبلغت منظمة الصحة العالمية بظهور حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، عندما كان يطلق عليها التهاب رئوي غير معلوم المصدر.