العالم ينتظر نتائج “أوكسفورد” اليوم.. 3 لقاحات تتسابق على التجارب الأخيرة

العالم على موعد اليوم مع نتاج المرحلة الأولى من التجارب البشرية على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وهو لقاه أوكسفورد، والمقرر نشرها في مجلة لانسيت الطبية، وهنام أمل أخر في دخول لقاحات للمرحلة الثالثة والأخيرة قبل البدء في الإنتاج.

أما أبرز اللقاحات التي دخلت المرحلة الثالثة والأخيرة، فهي:

ـ أوكسفورد

دجخل اللاقح المرحلة الثالية من التجارب البشرية، حيث يمكن تقييم طريقة عمل اللقاح داخل عدد كبير من البشر الذين تتخطى أعمارهم الـ18 عاما، حسب ما نشرته وكالة رويترز، أما المرحلة الثالثة فتشمل التجربة على 8 آلاف شخص في بريطانيا، وفقا لتخطيط فريق البحث من أجل أن تتم التجربة على 2000 شخص في جنوب إفريقيا.

وحسب تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، فإن الحكومة المصرية قد حجزت 30 مليون جرعة من اللقاح، من إجمالي 400 مليون جرعة من اللقاح الذي تطوره شركة أسترازينكا الذي يتم تطويره عن طريق جامعة اكسفورد”، من المقرر أن تنتج كمرحلة أولى.

وعن تكلفة إنتاج اللقاح، قال الدكتور المصري أحمد محمود سالمان، مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد وعضو فريق تطوير اللقاح، إنه لن يتجاوز 7 دولارات، أي ما يقرب من نحو 112 جنيها مصريا.

وعن مزاياه قال العالم المصري إن جهاز المناعة لا يتعرف عليه، بالتالي يمكنه الوصول إلى الخلايا المخاطية في الجهاز التنفسي، ويعملب على حقن المادة الوراثية الخاصة بفيروس كورونا، فيساعد على إنتاج أجسام مضادة للفيروس.

ـ لقاح موديرنا

شركة موديرنا الأمريكية تشرع في بدء المرحلة الثالثة من تجربة سريرية للقاحها لمرض كوفيد-19 ومقرر ذلك بعد 7 أيام من اليوم وتحديدا في 27 يوليو الجاري، ليشمل 87 موقعا للدراسة يتواجدون في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في 30 ولاية وواشنطن أيضا، إلى أن الدراسة ستركز في مواقعها على الولايات الأكثر تضررا كولايات تكساس وكاليفورنيا، وفلوريدا، وجورجيا وأريزونا، ونورث، وكارولينا، وساوث كارولينا.

ومن مزايا اللقاح ظهور أمنه وأثاره من خلال استجابات مناعية في الجسم عند كل المتطوعين الأصحاء البالغ عددهم 45 في مرحلة مبكرة من الدراسة، إلا أن نصفهم تكررت شكوتهم في آثار خفيفة مثل التعب والصداع والقشعريرة وآلام العضلات، وفقا لموقع سكاي نيوز.

ـ لقاح جماليا

صندوق الاستثمار الروسي الحكومي والمدعوم من الجيش هو من يقوم بتمويل هذا اللقاح، حسب وكالة بلومبرج الأمريكية، وانتهى هذا اللقاح من المرحلة الأولى التى شارك فيها أفراد عسكريون روس، وشرع في المرحلة الثانية من التجارب بعدد أكبر، على أن تكون المرحلة الثالثة في أغسطس المقبل وتجرى على آلاف الأشخاص في روسيا والسعودية والإمارات، ليدخل اللقاح مرحلة التوزيع في سبتمبر المقبل.