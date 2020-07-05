“العامة للأرصاد” تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

أعلنت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر، أن درجات الحراراة ستكون أعلى من معدلها بدرجة أو اثنتين فقط، لكن ما يزيد الشعور بالحرارة هي الرطوبة العالية.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” على فضائية “صدى البلد”، إن الرطوبة وصلت إلى نحو 85%، وهو ما أدى إلى الشعور بارتفاع الحرارة، لكن لا يمكن إطلاق لفظ “الموجة الحارة” على الأجواء الحالية.

وأضافت شاكر أن الشبورة ستتكون بسبب وجود شبورة خفيفة وسوف تزيد حدتها على المناطق الزراعية، مشيرة إلى إن منخفض الهند الموسمي صاحب التأثير الأكبر على مصر في مصر الصيف، ويكون محملا بنسب رطوبة عالية

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وأوضحت أن درجات الحرارة ستظل في معدل الطبيعي، حتى يوم الثلاثاء، وسوف تزيد نسبيا يوم الثلاثاء إلى نحو 38 درجة مئوية، وسوف تنخفض تدريجيا من يوم الأربعاء وتصل إلى نحو 36 درجة مئوية.

وكانت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر، قد أعلنت طقس أمس السبت أنه سيشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاته الطبيعية، من درجتين إلى 3 درجات مئوية.

وقالت مدير مركز الاستشعار عن بُعد، إن حالة الطقس ستكون حارة على القاهرة والوجه البحري، فيما تكون معتدلة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، موضحة أن حالة الطقس سوف تستمر على هذه المعدلات حتى منتصف الأسبوع.

وأضافت شاكر، أن درجات الحرارة على القاهرة ستصل إلى نحو 38 درجة، وتكون على السواحل الشمالية نحو 30 درجة، أما على شمال وجنوب الصعيد فتتراوح درجات الحرارة بين 40 حتى 43 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بُعد، أن حالة الطقس ستكون لطيفة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال ساعات الليل، معتدلة على المناطق الجنوبية، وتتراوح درجات الحرارة بين 23 و24 درجة على أغلب المناطق، وتصل إلى نحو 28 دؤجة على المناطق الجنوبية.

وأكدت شاكر ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من إحساس ارتفاع الحرارة، حيث تتراوح الرطوبة بين 80 : 85% تقريبًا، خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وهو ما يؤدي إلى تكوين شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية، لكنها غير مؤثرة على حركة المرور والسفر على الطرق.

وأشارت إلى أن الظواهر الجوية، خلال الـ3 أيام المقبلة، تتمثل في وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، تؤدي إلى اضطرابٍ في الملاحة البحرية، كما تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وسوف تتأثر البلاد خلال الفترة الحالية، بمنخفض الهند الموسمي.