الفئات التي ينطبق عليها قرارا مد مهلة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء

الفئات التي ينطبق عليها قرارا مد مهلة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري قد أصدر قرارا بمد مهلة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، حتى ١٥ سبتمبر المقبل، وذلك خلال نهاية الأسبوع الماضي.

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أصدرت قرارا بضرورة سداد مبلغ جدية تصالح في مخالفات البناء بنسبة ٢٥٪؜ من إجمالي قيمة المخالفة الخاصة بالمواطن، وذلك ليثبت المخالف جديته في التصالح مع الدولة فيما يتعلق بمخالفات البناء الذي قام بها في السنوات الماضية.

وقد أوضح مجلس الوزراء أن قرار السيد رئيس الوزراء بمد فترة سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء على، يسري على فئتين من مرتكبي مخالفات البناء وهما كالتالي:

من تقدم بطلبات تصالح منذ بداية تطبيق القانون وقبل إصدار قرار رسوم جدية التصالح

وكذلك من سيتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تنتهي المهلة المقررة للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء يوم ٣٠ سبتمبر المقبل، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مدها لمدة عرم آخر وفقا لنص قانون التصالح.