الفيفا يؤجل حكمه في قضية الزمالك ضد محمود كهربا إلى غاية أغسطس القادم

حرص مصدر مقرب من نادي الزمالك اليوم الجمعة على الكشف عن الموعد الجديد الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل إصدار حكمه النهائي في قضية نادي الزمالك التي تقدم فيها بشكوى رسمية ضد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بعد انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي رغم عدم انتهاء عقده مع الفارس الأبيض.

وأكد المصدر أن الفيفا قرر تأجيل موعد إصدار الحكم النهائي إلى غاية شهر أغسطس القادم من العام الحالي 2020، بالرغم من أن الحكم كان من المقرر إصداره في شهر يونيو الماضي.

وأشار أيضًا إلى أن السبب الرئيسي وراء تأجيل الحكم في هذه القضية يعود إلى المذكرة الجديدة التي قدمها مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور إلى الاتحاد الدولي في مطلع شهر يونيو.

وشدد المصدر على أن هذه المذكرة في غاية الأهمية باعتبارها تحتوي على أدلة جديدة ومستندات جديدة تثبت صحة موقف نادي الزمالك في هذه القضية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المذكرة تتكون من 300 صفحة كاملة مما جعل الفيفا يضطر إلى تأجيل الحكم لحين الانتهاء من فحص كل المستندات الجديدة.

وأضاف أيضًا أن الجميع داخل جدران القلعة البيضاء يثق جيدًا أن حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذه القضية سوف يكون في صالح نادي الزمالك في نهاية المطاف، على أن تشمل العقوبات المتوقعة إيقاف اللاعب لمدة عدة أشهر إضافة إلى غرامات مالية على كلاً من محمود عبد المنعم كهربا وحتى النادي الأهلي نفسه.

يذكر أن كهربا كان قد أثار حالة من الجدل لا مثيل لها على الإطلاق في الشارع الرياضي المصري قبل تعاقده مع النادي الأهلي مباشرة، حيث قام أولاً بفسخ عقده من طرف واحد مع نادي الزمالك لعدم حصوله على مستحقاته المادية، ثم قام بالتعاقد مع أحد الأندية المغمورة في البرتغال لمدة 6 أشهر، قبل أن ينضم في صفقة انتقال حر إلى المارد الأحمر في نهاية المطاف.

ومن جانبه، توعد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من وقتها بعدم ترك حق جماهير القلعة البيضاء وكيان نادي الزمالك بشكل عام، من خلال ملاحقة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا قانونيًا عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم.

على الجانب المقابل، تأمل جماهير النادي الأهلي ألا يكون موقف نادي الزمالك في هذه القضية صحيحًا، نظرًا لأن صحة موقف الفارس الأبيض تعني مباشرة عقوبات مدوية سواء على اللاعب نفسه أو حتى على النادي الأهلي.