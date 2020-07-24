القوات الجوية المصرية تتسلح بالقوة الضاربة.. طائرات مقاتلة بسرعة 2800 كم/س ومدى 4500 كم

تتسلم القوات الجوية المصرية، خلال أيام، مقاتلات “سوخوي سو-35″ والتي تتميز بالقدرة على الطيران لمدى يصل إلى 4500 كيلو مترًا دون الحاجة إلى التزود بالوقود، وبسرعة تفوق طائرات الشبح الأمريكية، حيث تصل سرعتها إلى 2800 كيلو مترًا في الساعة.

وصنعت مقاتلات “سوخوي سو-35″ في روسيا خصيصا للقوات الجوية المصرية، في نقلة تسليح نوعية تعزز بها القاهرة قدراتها الدفاعية والهجومية.

وأعلن موقع “توب وور” الروسي المتخصص في شئون الدفاع، الخميس، إن الدفعة الأولى من مقاتلات “سوخوي سو-35” أقلعت من مطار شركة “كومسومولسك أون أمور” للطيران، وتوجهت إلى الجزء الأوروبي من روسيا حيث سيتم تسليمها إلى مصر خلال أيام.

مميزات مقاتلات “سوخوي سو-35″

يبلغ طول المقاتلات نحو 22 مترًا وارتفاعها نحو 6 أمتار، أما سرعتها الجوية فتصل إلى 2800 كم/س على ارتفاع 11 كيلومتر، وهي سرعة تفوق المقاتلة الأميركية الشبح أف 35 التي تبلغ سرعتها 1900كم/س.

أما مدى الطائرة فهو 3600 كيلومتر، وقد يصل أقصى مداها إلى 4500 كم، في حال تمت إضافة خزانات وقود خارجية.

ويمنح هذا المدى الطويل قدرة كبيرة للطائرة على الوصول إلى الأهداف البعيدة دون الحاجة إلى التزود بالوقود إذا اقتضى الأمر، لكنها أيضا لديها القدرة على التزود بالوقود في الجو.

وفي 2018، وقعت روسيا ومصر عقدًا لتوريد 24 مقاتلة من هذا الطراز بقيمة ملياري دولار.

ويأتي وصول هذه المقاتلات في وقت صرح فيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، بالقول إن “تحديات بالغة الخطورة” تواجه البلاد، وتتطلب أن يكون “المصريون على قلب رجل واحد”.

تعد سوخوي من طراز “سو35” مقاتلة جوية روسية، بالإضافة لكونها مقاتلة متعددة المهام، أحادية المقعد ثنائية المحرك، وهي ذات قدرة فائقة على المناورة تنتمي إلى جيل المقاتلات 4++، من تصميم شركة “سوخوي”.

وتتسلح السوخوي 35 بمدفع رشاش داخلي يحتوى على 150 طلقة عيار 30 مم طراز (Gryazev-Shipunov GSh-30-1)، بالإضافة إلى 12 نقطة تعليق (نقطتين تعليق على حافتي الجناحين و6 نقاط تحت الجناحين و4 نقاط تحت هيكل الطائرة) يتم تحميلهم صواريخ جو-جو وصواريخ جو-أرض وصواريخ مضادة للسفن

زودت المقاتلة بأنواع متعددة من الصواريخ القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى ذات دقة الإصابة العالية، وكذلك نظام رادار متطور يمنحها القدرة على تتبع عدد كبير من الأهداف المعادية وتدمير كل أنواع الأهداف الجوية والأرضية والبحرية.

كذلك فإن قدرتها الفائقة على المناورة وتزويدها بصواريخ جو- جو بعيدة المدى يؤمن لها التفوق النوعي في حالة القتال الجوي مع المقاتلات المعادية الحديثة.