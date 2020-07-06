القوات المسلحة تعلن وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

أعلنت الهيئة للقوات المسلحة بصفة رسمية منذ قليل عن وفاة الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد أيام قليلة من منحه رتبة فريق بناءً على قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وكان الرئيس السيسي قد قام بترقية اللواء محمد العصار في يوم 26 يونيو الماضي من العام الحالي 2020، من خلال منحه رتبة فريق فخري إضافة إلى وشاح النيل إحدى أعظم الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية لرجالها.

وحرصت العديد من الجهات الرسمية في الدولة خلال الساعات القليلة الماضية على نعي الفريق محمد العصار، مثل الأزهر الشريف على سبيل المثال إضافة إلى المتحدث العسكري.