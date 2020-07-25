القومي لتنظيم الاتصالات يعلن المواعيد الجديدة لشركات المحمول

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدارتعليماته الخاصة بأوقات العمل الجديدة لمنافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور بدايةً من الغد الأحد الموافق 26 يوليو 2020.

وذلك وفقاً للقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء المصري، حيث أعلن الجهاز القومي أن المواعيد الجديدة هي من التاسعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً.

وفيما يخص يوم الجمعة فستكون المواعيد الجديدة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثانية عشرة مساءً، مع الأخذ في الإعتبار كل التدابير الاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن العديد من القرارات الجديدة الخاصة بالتعايش مع فيروس كورونا المستجد، حيث تم تغيير مواعيد العمل في المطاعم والكافيهات والمحال التجارية ليتم تطبيق القرارات الجديدة بدءً من يوم الأحد 26 يوليو 2020.