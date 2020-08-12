القوى العاملة تعلن طرق صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة

قررت لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، عن موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة، على أن تبدأ من يوم الأحد المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير القوى العاملة محمد سعفان مع لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ، والدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومقرر اللجنة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، وأكرم عبد الباسط وكيل هيئة الرقابة الإدارية، فضلا عن عبده علوان نائب رئيس هيئة البريد.

تفاصيل الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة:

قررت اللجنة تحديد مد فترة صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه لمدة 5 أيام.

وقررت اللجنة أيضاً موعد صرف المنحة بداية من يوم الأحد المقبل وحتى الخميس 20 أغسطس.

تصرف منحة العمالة غير المنتظمة من ماكينات الصرف الآلي ATM.

يجب التأكد من استلام المستحق رسالة نصية على تليفونه الشخصي قبل موعد الصرف بنحو 24 ساعة.

يتم تقسيم أعداد المستفيدين من صرف الدفعة الثالثة من المنحة على شرائح يومية لعدم التزاحم على ماكينات الصرف.

يتم الصرف من خلال ماكينات البريد أو البنك الزراعي المصري.

يستلم المستفيد على تليفونه الشخصي رسالة نصية قبل ميعاد الصرف بـ 24 ساعة، وذلك لعدم التزاحم وضمانا لسلامة المستحقين.