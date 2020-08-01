الكهرباء: بدء تحصيل فواتير الكهرباء بالأسعار الجديدة اليوم

تبدأ شركات توزيع كهرباء القاهرة التسع على مستوى الجمهورية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، تحصيل فاتورة الاستهلاك بالأسعار الجديدة للكهرباء بدءا من اليوم “أول أغسطس” عن استهلاك شهر يوليو المنقضي.

وستكون الفواتير وفقا لأسعار شرائح الكهرباء الجديدة التى أعلنتها وزارة الكهرباء في يونيو الماضي وبدأ تطبيقها على المستهلكين بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضى 21%.

ووضعت الحكومة خطة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء، تتضمن مد فترة رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بحلول عام 2025 بدلاً من عام 2021 بزيادة 3 سنوات أخرى.

والزيادات خلال السنوات المقبلة ستكون طفيفة على أغلب الشرائح وسيتم مراعاة محدودي الدخل فيها على أن يتم إلغاء الدعم بشكل نهائي بحلول عام 2025.

أسعار شرائح الكهرباء فى 2020/2021

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات بسعر38 قرشا بدلا من 30 قرشا

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات بسعر 48 قرشا بدلا 40 قرشا.

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات بسعر 65 قرشا بدلا من 50 قرشًا

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات بسعر 96 قرشا بدلا من 82 قرشًا

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات بسعر 118 قرشا بدلا من 100 قرش

الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات بسعر 140 قرشا

الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم وبسعر 118 قرشًا.

من صفر لأكثر من 1000 بسعر 145 قرشا.

وأكدت وزارة الكهرباء أن من يزيد استهلاكهم عن 650 كيلو وات سيخرجون من الدعم، مشيرًا إلى أنه من الممكن التحكم في فاتورة الكهرباء عن طريق ترشيد الاستهلاك.

أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجارى: