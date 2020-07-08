الكهرباء: بدء تشغيل تطبيق لشحن العداد ومتابعة الاستهلاك على الموبايل

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أيمن حمزة، إن الدعم لم يرفع كليًا عن شرائح الاستهلاك السبع في التعريفة الجديدة.

وأضاف خلال تصريحاته إلى برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” المذاع عبر قناة “سي بي سي” الثلاثاء، أنه بدءًا من الشريحة الأولى وحتى الخامسة مازال المستهلك يتمتع بالدعم.

وتابع “حمزة”: “أن الدعم لا يطبق على الشريحة السادسة التي يزيد استهلاكها في الشهر على 650 كيلو وات والشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها على ألف كيلو وات”.

وأوضح أنه كلما زاد استهلاك المواطن من الكهرباء في الشهر، انخفض الدعم حتى يخرج تمامًا خارج المنظومة في حال زيادة الاستهلاك عن 650 كيلو وات، ليكون سعر الكيلو الواحد في هذه الحالة 118 قرشًا.

ولفت إلى أن سعر أول كيلو استهلاك سيكون 145 قرشًا، لمن يزيد استهلاكه على ألف كيلو وات.

وقال إن تطبيقات جديدة على الهواتف المحمولة أطلقت أول يوليو الجاري كتطبيق “خالص” و”ماي فوري” لشحن العداد ومتابعة الاستهلاك على الموبايل على حسب نوع العداد.

وأوضح أن العميل بإمكانه التوجه لأقرب فرع لشركة الكهرباء وتحويل كارت الكهرباء لخاصية NFC للتمكن من استخدام التطبيق، والسؤال في الشركة عن التطبيق المناسب للشريحة الخاصة بالعداد.