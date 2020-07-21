اللاعب عمرو جمال يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

كشف لاعب كرة القدم عمرو جمال، اللاعب في نادي طلائع الجيش، عن إصابته بفيروس كورونا بعد ثبوت إيجابية العينة التي خضع لها في المسحة الخامسة للفريق.

وكتب عمرو جمال، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” اليوم الثلاثاء:

“إيجابي كورونا.. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضي وكل الرضى، نسألكم الدعاء”.

وكان اللاعب عمرو جمال صاحب ال 28 عاما شارك في المباراة الودية لطلائع الجيش أمام مصر المقاصة يوم الأربعاء الماضي، ونجح في صناعة هدف قاد به فريقه للفوز (2-0).