المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس لموظفي الحكومة

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس لموظفي الحكومة، على أن تبدأ يوم الأحد المقبل 23 أغسطس ولمدة 3 أيام.

وأعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 35 وزارة وهيئة ابتداءاً من يوم 23 أغسطس، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 24 أغسطس، ثم صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 25 أغسطس.

وشدد محمد معيط وزير المالية، في بيان سابق له، على ضرورة إخطار العاملين بالجهات الإدارية بموعد بداية صرف المرتب، لكي يساعد في تخفيف الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي.

وأشار “معيط ” إلى أن هذه الإجراءات من شأنها الحد من التجمعات، لتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأهاب “معيط ” بالعاملين بالدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان وزير المالية أعلن خلال شهر يوليو الماضي عن تقديم مواعيد صرف مرتبات موظفي الحكومة عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2020؛ وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2020.

وأضاف معيط أنه تم تحديد أيام 8 و9 و10 من شهر سبتمبر المقبل لصرف المستحقات الأخرى غير المرتبات للعاملين بالدولة .