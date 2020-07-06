المتحدث باسم الري: استمرار التفاوض حول نقاط خلافية بشأن سد النهضة

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الخلافات الفنية والقانونية مازالت مستمرة، خلال مفاوضات سد النهضة، ومن بين هذه الخلافات مسألة سلامة السد.

وأشار السباعي خلال حديثه لقناة سكاي نيوز عربية، أن مصر في جولة من المفاوضات منذ ثلاثة أيام ماضية بعد دعوة رئيس جنوب أفريقيا، بصفته رئيس الدورة الحالية للإتحاد الإفريقي، في سعي من أجل أن تحقق جزء من التوافق بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بآلية التشغيل وملء سد النهضة.

وأكد انعقاد اجتماعات بين الوفود المشاركة للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) والمراقبين، حتى تعرض النقاط الخلافية لكل طرف.

ولفت أكد المتحدث باسم وزارة الري أن مقترح مصر عاديا وشاملا ومستدام أيضا حيث يحقق التنمية لإثيوبيا، كماأنه يوفر المياه اللازمة لمصر والسودان، مشددا على الاحتياج إلى إرادة سياسية عند كل الأطراف لتحقيق المصالح المشتركة.

يشار إلى أن المفاوضات حول سد النهضة مازالت مستمرة بين مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية جنوب أفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبحضور ممثلي دول مجلس الاتحاد الأفريقي، ومراقبين من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

وعليه أًدرت الوزارة السودانية بيان لها أول أمس السبت، أكدت فيه جريان جلسة تفاوض استعرضت فيها وجهات نظر الدول الثلاث بخصوص القضايا الخلافية بشقيها القانوني والفني وملاحظات كل طرف على ما قدمته الدولتان الأخريان.

وفيما يخص الجوانب الفنية، قالت السودان إن الخلافات تعتبر محدودة وهناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بخصوصها، مشيرا إلى أن إبرام اتفاق يحتاج إلى مزيد من الجهد والإرادة السياسية.