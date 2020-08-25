المتعافين من كورونا في خطر… دول أوربية تعلن عن عودة كورونا للمتعافين منه

المتعافين من كورونا في خطر… دول أوربية تعلن عن عودة كورونا للمتعافين منه

أعلن علماء من هولندا وبلجيكا عن عودة إصابة أشخاص بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية، يأتي ذلك الخبر بعد قيام هونج كونج بغعلان إصابة شخص متعافي من كورونا بالفيروس للمرة الثانية بعد تعافيه أول مرة.

وقال ماريون كوبمانس، أخصائي الفيروسات والمستشار الحكومي لإذاعة هولندا، اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2020:

إن مريضا كبير السن في هولندا، لديه نظام مناعي ضعيف، أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية، وأن كل عدوى بفيروس كورونا لديها ” بصمة وراثية مميزة” حيث أن المجموع الوراثي للإصابة الثانية مختلف تماما عن الإصابة الأولى.

وأضاف ماريون كوبمانس، أخصائي الفيروسات والمستشار الحكومي

” نعلم من حالات العدوى التنفسية الأخرى أنك لن تكون لديك مناعة طوال حياتك، ولا نتوقع ذلك من فيروس كورونا أيضا”.

وحتى الوقت الراهن لم بتم التأكد من أن عودة الإصابة بفيروس كورونا للأشخاص المتعافين منه تشكل حالة عامة قابلة للحدوث بين الملايين المتعافين منه أن أنها حالات خاصة لها خصائص مختلفة.

وفي هذا الصدد قال كبير الفيروسات مارك فان رانست لشبكة في تي ام مساء الاثنين الماضي:

إنه تم تسجيل إصابة شخص بالفيروس مرة ثانية في بلجيكا، حيث أصيب مريض بالفيروس بعد شفائه من الاصابة الأولى بثلاثة أشهر، حيث أظهر الفيروس 11 تحولا خلال الاصابة الثانية.

وأضاف مارك فان رانست: ” هذه ليست أنباء جيدة” مشيرا إلى أنه يتمنى أن تكون هذه حالة منفردة، وأن تستمر المناعة ضد الفيروس أكثر من بضعة أشهر.

الجدير بالذكر أن العلماء في هونج كونج قاموا بتقديم أول دليل على إصابة مريض تعافي من فيروس كورونا، بالفيروس مرة ثانية، مما يشير إلى أن فيروس كورونا المستجد ربما يستمر بين البشر للأبد، مثل الفيروسات الأخرى المسببة لنزلات البرد العادية.