المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يعلن تنسيق القبول بالكليات
أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بعد جلسته اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق القبول بالجامعات الخاصة.
وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين 28 يوليو 2020، وافق المجلس على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.
واعلن أن أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات الخاصة كالتالي:
- الحصول على 95% للإلتحاق بالطب البشرى
- الحصول على 90% للإلتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى
- الحصول على 80% للغلتحاق بكلية الهندسة والطب البيطري،
- الحصول على 70% للإلتحاق بكليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب
- الحصول على 60%، للإلتحاق بكليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة
- الحصول على 55% لكليات الزراعة، وباقى الكليات الأخرى.