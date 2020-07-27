المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يعلن تنسيق القبول بالكليات

المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يعلن تنسيق القبول بالكليات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بعد جلسته اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق القبول بالجامعات الخاصة.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين 28 يوليو 2020، وافق المجلس على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة.

واعلن أن أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات الخاصة كالتالي: