المحكمة الرياضية تعيد مانشستر سيتي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

قضت المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، اليوم، بمشاركة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مشيرة إلى أن “مان بلو” سيشارك في دوري أبطال أوروبا مقابل دفع الغرامة الموقعة عليه من قبل.

وذكرت المحكمة، في بيان صدر عنها، أن الغرامة بلغت نحو 10 ملايين يورو، بعد تخفيضها من 30 مليون يورو.

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قرر، في فبراير الماضي، حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات القارية لمدة عامين بداية من الموسم المقبل، إضافة إلى غرامة مالية لخرق قواعد اللعب المالي النظيف.