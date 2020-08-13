المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

اعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق 13 اغسطس 2020، قرار جديد بخصوص أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في جميع البنوك العاملة في السوق المصري.

وقد أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25%، و10.25% على التوالي، لتكون المرة الرابعة على التوالي التي يقرر فيها المركزي تثبيت سعر الفائدة بالبنوك الموجودة في السوق المصري.

حيث يعتبر قرار التثبيت اليوم هو الرابع من نوعه على التوالي، بعد خفض استثنائي للفائدة 3% في 16 شهر مارس من العام الماضي، حيث كانت اللجنة قد أعلنت تثبيت الفائدة خلال اجتماعاتها في شهور أبريل ومايو ويوليو.

وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري موافقا لتوقعات محللين ومصرفيين، في تقريرين سابقين هذا الأسبوع، بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم.

يذكر ان العديد من الخبراء والمحللين وبنوك الاستثمار العالمية توقعت تحسن الإقتصاد المصري خلال نهاية العام الجاري، ليتعافي من الكثير من المشاكل والآثار السلبية الناتجة عن الأزمة العالمية، أزمة انتشار فيروس كورونا التي تسببت في غلق جميع الشركات والمؤسسات تقريبا في مصر وجميع دول العالم لأسابيع طويلة.