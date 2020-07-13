المساحات والأسعار.. تعرف على اختلافات شقق دار مصر وسكن مصر وجنة

طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أول إعلانات بيع الوحدات السكنية، والمستهدف منها المواطنين متوسطي الدخل، حيث يكون ذلك بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مدن جديدة وتبدأ فيها الأسعار

من 364 ألف جنيه، والمنتاح التسجيل لحجزها عبر البوابة الإلكترونية للصندوق وهو cservices.shmff.gov.eg. بداية من يوم الأحد 19 يوليو وحتى 20 أغسطس المقبل.

3 مشروعات “سكن مصر، دار مصر، جنة” موزعة عليها 2271 شقة، ذلك الطرح الجديد من صندوق الإسكان الاجتماعي يصل لـ2271 شقة، ونستعرض مقارنة بين الطرح الجديد في المشروعات الثلاثة.

ـ مساحات المشروعات:

مشروع دار مصر مساحاته 130 و140 مترًا فقط.

وسكن مصر مساحاته 106 و118 مترًا فقط.

وفي مشروع جنة تبدأ المساحات من 100 و120 مترًا، و130 مترًا، و140 مترًا، و150 مترًا.

ـ مواصفات المشروع:

الوحدات السكنية في المشروعات الثلاث تتكون من دور أرضي و5 أدوار متكررة، وما يميز مشروعي دار مصر وجنة هو وجود أسانسير فى كل عمارة، ويحيطه سور خرساني، وسور شجري في مشروع سكن مصر.

ـ عدد وأماكن الوحدات:

مشروع جنة فوحداته تتواجد في 4 مدن “6 أكتوبر، والعبور، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد” ووصل العدد الإجمالي للوحدات إلى 1005 وحدات سكنية.

أما مشروع دار مصر فإنه يتضمن شقق في 4 مدن “15 مايو، والعاشر من رمضان، والسادات، وحدائق أكتوبر”، ووصل العدد الإجمالي إلى 575 وحدة سكنية.

وبالنسبة إلى مشروع سكن مصر تتواجد شققه في 5 مدن ويصل عددهم إلى 691 شقة والمدن هي “أكتوبر الجديدة، والمنيا الجديدة، وغرب قنا، وناصر غرب أسيوط، القاهرة الجديدة”.

– الأسعار:

هناك تباين في أسعار بين المشروعات الـ3، كما أنها تختلف في المشروع الواحد بين كل مدينة وأخرى، حيث تبدأ أسعار شقق سكن مصر من 364 ألف جنيه وحتى 950 ألف جنيه.

ويصل سعر الشقة التي تبلغ نحو 106 أمتار في المنيا الجديدة إلى نحو 364 ألف جنيه، وفي مدينة أكتوبر الجديدة تصل إلى نحو 676 ألف جنيه، وفي القاهرة الجديدة وهي الأغلى ضمن هذا المشروع، وتتراوح أسعار شقق سكن مصر من 811 ألف جنيه وحتى 880 ألف جنيه، وفي غرب أسيوط وغرب قنا تبدأ الشقق من 368 ألف جنيه، وتصل حتى 395 ألف جنيه.

وفي حدائق أكتوبر تصل الأسعار إلى 981 ألف جنيه، وفي العاشر من رمضان تصل الأسعار إلى 610 آلاف للشقق الـ115 مترا، وفي مدينة السادات تصل الأسعار إلى لـ680 ألف، وفي 15 مايو تصل الوحدة الـ130 مترًا إلى نحو 831 ألف جنيه.

وعن الأسعار في جنة يصل سعر الوحدة الـ100 متر في مدينة أكتوبر إلى نحو 966 ألف جنيه، والوحدة الـ130 مترا إلى مليون و255 ألف جنيه، وفي الشيخ زايد تصل الوحدة التي تبلغ نحو الـ100 متر سجلت نحو مليون و216 ألف جنيه، وفي دمياط الجديدة وصلت الوحدة الـ130 مترا إلى نحو مليون و200 ألف جنيه.

ـ الخدمات:

مشروعا دار مصر وجنة، فيهما مسجد ومدرسة ومولات وخدمات منفصلة عن مكان السكن، وفي سكن مصر العكس لا يوجد بها مدرسة أو مولات، واكتفت وزارة الإسكان في تصميماتها بوجود محلات تجارية في بعض الوحدات السكنية.

– دفعة المقدم:

يسدد 500 جنيه مصروفات إدارية لا ترد، في المشروعات لكن هناك اختلافا في دفعة المقدم، إذ تصل إلى 40 ألف جنيه بمشروع سكن مصر، ونحو 60 ألف جنيه في مشروع دار مصر، ونحو 80 ألف جنيه في مشروع جنة.