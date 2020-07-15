بالمستندات.. ننشر شروط وقواعد الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2020

أعلن مساعد وزير الداخلية، اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة، عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية.

وأوضح اللواء إبراهيم، أن من بين الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين للكلية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضايا جنائية، كما أعلن الشروط العامة والاختبارات ومواعيدها والمجموع المطلوب للالتحاق.

وأقر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق شروط قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية للعام الجاري 2020.