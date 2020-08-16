أسعار تذاكر المترو الجديدة : النقل تعلن زيادة أسعار تذاكر المترو ابتداء من الغد| فيديو

أعلن كامل الوزير، وزير النقل، عن تحريك أسعار تذاكر المترو ابتداءاً من غداً الاثنين الموافق 17 أغسطس 2020، لترتفع أسعار تذاكر المترو والإشتراكات بنسبة تتراوح من 25 إلى 30%.

أسعار تذاكر المترو الجديدة

أعلن وزير النقل أسعار تذاكر المترو الجديدة، حيث سيتم تحريكسعر التذكرة من قيمة 3 جنيه إلى 5 جنيه، وتذكرة المترو قيمة 5 ستزيد إلى 7 جنيهات، وتذكرة الـ40 محطة إلى 10 جنيهات.

وقال كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد الفضائية “كل شغل الدولة الشاغل توفير وسائل مواصلات آمنة وعصرية سعرها مناسب»، مضيفا «المرحلة الرابعة أنشأت بخبرات مصرية بنسبة 100%، مع الاستعانة بالخبراء الأجانب في بعض المسائل وده مش عيب، عندنا شركات مصرية قلبها جامد”.

وأضاف “الوزير” بعد الإعلان عن أسعار تذاكر المترو الجديدة: ” أن المرحلة الأولى للخط الرابع تشمل 14 كيلو مترا وتنفذ بأربع شركات مصرية وطنية».

وأشار وزير النقل إلى “أن تنزانيا لجأت إلى الشركات المصرية لتنفيذ سد روفيجي، معلقا «الرئيس التنزاني قالي تنزانيا لجأت إلى الشركات المصرية مثلما لجأت السيدة مريم إلى مصر»، معلقا «مصر انتزعت تنفيذ سد روفيجي من شركات عالمية من بينها شركات تابعة للصين ودولة أخرى نكرهها لن نذكرها”.

وأكمل وزير النقل حديثة مضيفاً: “محطة عدلي منصور مجهزة على أعلى مستوى وإذاعة داخلية حديثة، و16 سلم متحرك، و2 أسانسير مكيف لخدمة الركاب خدمة واي فاي”

ولفت “الوزير” أنه بالتحالف الذي يضم المقاولون العرب وأوراسكوم مع شركة عالمية، سيتم تنفيذ المونورول على أعلى مستوى.

وتابع كامل الوزير، وزير النقل “المقاولون العرب وأوراسكوم لهما تاريخ مشرف واكتسبوا سمعة عالمية وبيطلبوا بالاسم ليس في أفريقيا فقط لكن على مستوى العالم»، مضيفا «بناخد قروض بفائدة تصل إلى 1% أي لا تذكر، وننفذ مشروعات حديثة ووسائل مواصلات حضرية”.

وأضاف “الوزير” إلى أن المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق سوف تبدأ في العمل ابتداء من السادسة صباح الغد حتى محطة هليوبوليس مع تكثيف العمل للانتهاء من تنفيذ تغطية سقف محطة عدلي منصور التي قد تستغرق شهرين أو ثلاثة شهور”.

وتابع الوزير “خطوط المترو بالكامل لا تحقق مصاريف التشغيل، والحكومة قررت تأجيل إقرار زيادة الكهرباء الأخيرة على مترو الأنفاق”

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة إعلانات بالمترو بقيمة 110 ملايين جنيه لمدة 10 سنوات، مشيرا إلى أن مصاريف تشغيل المترو 8 مليارات جنيه، نحصل على 50% فقط منها، لافتا إلى أن تكلفة إنشاء الخط الثالث للمترو 97 مليار جنيه.

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