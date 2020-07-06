“النواب” يقر تعديلات جديدة لانعقاد مجلسي الأمن القومي و”الأعلى للقوات المسلحة”

“النواب” يقر تعديلات جديدة لانعقاد مجلسي الأمن القومي و”الأعلى للقوات المسلحة”

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنه 2014، بإنشاء مجلس الأمن القومي، في مجموعه، يقضي بأن يكون اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

جاء مشروع القانون، في ضوء المادة 200 من الدستور بإضافة مادتين جديدتين لقانون مجلس الأمن القومي، أولهما الرابعة مكرر، تتضمن بأنه في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يعقد مجلس الأمن القومي اجتماعا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

وبحسب المادة ذاتها، يدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، وتكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتكون قرارات المجلس بهذا التشكيل نافذة بذاتها وملزمة للكل ولجميع سلطات الدولة، وأكد النائب إسماعيل نصر الدين أنه يفوض المؤسسة العسكرية للتعامل مع أي خطر يحدق بهذا الوطن. وقال صلاح حسب الله: “إننا أثناء مناقشة أي قوانين خاصة بالقوات المسلحة يحكمنا التزام دستوري وآخر وطني”.

وأوضح النائب عصام القاضي، أنهم يقرون ويؤكدون أن القوات المسلحة فخر وسند الجميع، “نوافق على كل ما يتطلبه الموقف”.