النواب يوافق على استقطاع 1%من رواتب الموظفين لصالح كورونا.. تعرف على المدة والأسباب

خلال جلسة مجلس النواب العامة التي انعقدت اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، تمت الموافقة على مشروع قانون خاص بالمساهمة التكافلية من أجل أن تواجه بعض التداعيات الاقتصادية التي ترتبت على انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وذلك في مجموعه كما أنه تتم الموافقة النهائية عليه في جلسة قادمة.

مشروع القانون يستهدف مواجهة عدد من التداعيات الاقتصادية التي ترتبت على انتشار الأوبئة أو حدوث بعض الكوارث الطبيعية ومن بينها جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، والتي جاء توقع لخبارء بأنها سوف تظهر منها موجات جديدة، وعليهه فإن مشروع القانون نص على استقطاع نسبة 1% شهريًا من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، حسب المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك لمدة 12 شهرًا على أن يكون ذلك اعتبارًا من 1/7/2020

وعن أسباب تقدم الحكومة المصرية بمشروع قالنون المساهمة التكافلية، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يستهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية التي ترتبت على انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وذلك في ضوء معاناة مصر من مشكلات نتجت عن أزمة فيروس كورونا.

وشدد وزير المالية على التزام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها بالتزامن مع ضعف الإيرادات وزيادة المصروفات، نتيجة لفيروس كورونا.

وأوضح وزير المالية أنه تم فقد 130 مليار في آخر 3 أشهر وهم من إيرادات الدولة، وذللك نتيجة لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه كان يوجد تخطيط سابق لزيادة المرتبات والمعاشات، وتخفيض ضريبة كسب العمل.

وأكد وزير المالية عدم ذهاب جنيه واحد من هذه الأموال للخزانة العامة للدولة، لكنه سوف يكون مخصصا من أجل صندوق بهدف الصرف في حالات الأمراض والأوبئة مثلما شهدناه في جائحة فيروس كورونا.