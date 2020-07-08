“النواب” يوضح حالات توريث شقق الإيجار القديم في القانون الجديد

حدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب عاطف مخاليف، حالات توريث شقق الإيجار القديم في مشروع القانون الجديد، قائلا إن مشروع قانون إيجار القديم ينتظر أن يعرض على البرلمان مع بداية 2021.

وأضاف مخاليف، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر التليفزيون المصري اليوم الأربعاء، أن عقد الإيجار وفقا للقانون الجديد سيكون مفتوحًا حتى وفاة كاتب العقد الأول، وإن السماح لأبنائه بالبقاء في الشقة بعد وفاته سيكون فقط في 4 حالات.

وأوضح تلك الحالات أولا: للأطفال حتى تنتفي عنهم صفة الطفولة واكتساب الأهلية، ثانيًا: لذوي الاحتياجات الخاصة، وثالثًا للبنت التي لم تتزوج، رابعًا للبنت المطلقة غير الحاضنة.

ولفت إلى تحرير العلاقة لصالح المالك في حال الإغلاق التام للشقة لمدة ثلاث سنوات، لحماية الثروة العقارية، مؤكدًا أن القيمة الإيجارية للشقق وفقًا لمشروع القانون ستكون بسعر جرام الفضة في الفترة الحالية.