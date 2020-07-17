“الوزراء” ينفي خصم نصف رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تتداوله عدد من بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أحاديث عن خصم 50% من رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية في ظل أزمة كورونا.

وأوضح المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، تواصله مع وزارة المالية، والتي أكدت عدم صحة ما يتظاول، مشددة على عدم توقيع أي خصومات على رواتب أصحاب الإجازات الاستثنائية التي تم منحها إلى عدد العاملين بالدولة تنفيذا لقرار رئيس الوزراء في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مؤكدة أن الإجازات الاستثنائية التي تم منحها لعدد من العاملين بالدولة تنفيذا لقرار رئيس الوزراء مدفوعة الأجر، وغير محسوبة ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.

ومن جانبها عملت وزارة المالية على مناشدة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة أن يتحروا الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وأن يتواصلوا مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات غير مستندة إلى أي حقائق، من شأنها إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).