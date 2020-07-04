“الوطنية للانتخابات”: موعد انتخابات مجلس الشيوخ 11 و12 أغسطس المقبل

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أنها ستسهم في دفع دعائم الديمقراطية والحريات العامة، وغيرها، التي تفضي جميعها إلى الرخاء.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن من المقرر أن يتجه الناخبون المُقيد أسماؤهم في قاعدة الانتخابات، والذهاب إلى مقار الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ، وسوف تقدم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اعتبارا من السبت 11 يوليو حتى السبت 18 يوليو، من الساعة 7 صباحا حتى الثانية مساء.

وأضاف لاشين أنه انتخابات المصريين في الخارج ستكون يومي 9 و10 أغسطس المقبل، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بينما تجرى الانتخابات في الداخل يومي 11 و12 أغسطس من الـ7 صباحا حتى الـ 9 مساء.