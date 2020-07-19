اليوم.. مطار القاهرة يشهد سفر ووصول أكثر من 12 ألف راكب

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم، نحو 59 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 8 آلاف و862 راكبا من جنسيات مختلفة، كما يغادر المطار نحو 56 رحلة سفر إلى عدة دول أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها نحو 4 آلاف و109 ركاب.

وأكدت مصادر مطلعة داخل مطار القاهرة الدولي، أن صالات المطار تشهد كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول، اليوم الأحد، عقب عودة الحركة الجوية بشكل تدريجي، مشيرة إلى أن الصالات سوف تستقبل نحو رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، خلال الـ24 ساعة، إضافة إلى وجود شركات مصرية خاصة تسير عدة رحلات.

وأوضحت المصادر أن سلطات مطار القاهرة الدولي، تتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا، وتطبق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ من أجل ضمان سلامة المسافرين والوافدين، لتخفيف التكدس خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وأشارت المصادر إلى أنه يحدث مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، مع ارتداء الكمامات داخل صالات السفر، ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية في صالات المطار المختلفة لرصد الركاب، الذين تزيد درجات حراراتهم على المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.