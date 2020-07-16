انخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته خلال شهر

انخفض سعر الدولار، الأربعاء، إلى أدنى مستوياته خلال شهر، مع تجدد شهية المستثمرين للمخاطرة في أسواق العملات.

وساعد تقدم نحو لقاح لمرض كورونا المستجد، الأسهم في التعافي وأعطى دفعة للعملات المرتبطة بالسلع الأولية.

وهبط مؤشر الدولار عن مستوى 96 للمرة الأولى منذ يونيو، إلى أدنى مستوى في شهر عند 95.770، واستطاعت العملة الأمريكية تقليص خسائرها في تعاملات بعد الظهر لتسجل في أحدث معاملة 96.040، منخفضة 0.12%.

ومن بين العملات ذات الصلة بالسلع الأولية، ارتفع الدولار الكندي 0.77% والدولار الأسترالي 0.4% والدولار النيوزيلندي 0.44%.

كما قفز اليورو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.145 دولار، مقتربًا من أعلى مستوى له هذا العام البالغ 1.150 الذي سجله في أوائل مارس.

وحصلت العملة الأوروبية دعمًا من ضعف الدولار وآمال بأن زعماء الاتحاد الأوروبي سيتوصلون إلى اتفاق بشأن صندوق للتعافي الاقتصادي أثناء قمة للاتحاد يومي الجمعة والسبت.