انخفاض طفيف لسعر الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

عاود سعر الذهب الهبوط في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، وانخفض سعر جرام الذهب جنيها مقارنة بأسعار أمس، بعدما وصل إلى مستوى تاريخي.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، إن سعر الذهب عيار 21 انخفض اليوم الجمعة إلى 922 جنيها مقابل 923 جنيها أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 790 جنيهًا، وسعر الذهب عيار 24 نحو 1053 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7376 جنيهًا.

وتشهد أسعار الذهب، ارتفاعات قياسية منذ أسبوعين، مع قفزة أسعار الذهب عالميا، وسط ضبابية التعافي من تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية والحرب التجارية بين أمريكا والصين.