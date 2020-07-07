انخفاض قياسي في أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-7-2020

شهدت تعاملات اليوم الثلاثاء انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الدولار الأمريكي في معظم البنوك العاملة داخل مصر، وهو الأمر الذي لم يكن متوقعاً على الإطلاق بالنسبة إلى الكثير من الخبراء نتيجة استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع محافظات الجمهورية إلى غاية الآن.

يذكر أن حركة قطاع السياحة في مصر كانت قد عادت مرة أخرى إلى طبيعتها حتى وإن كان ذلك بشكل تدريجي منذ مطلع شهر يوليو الحالي من العام الجاري 2020، مما جعل ذلك ينعكس على أسعار الدولار في ظل اعتبارها أحد مصادر العملة الصعبة للدولة المصرية.

ومن المتوقع أن يعود سعر صرف الدولار للتراجع مرة أخرى في البنوك خلال الفترة القادمة بسبب عودة أنشطة الحياة بشكل عام إلى طبيعتها، علماً بأن عملة الجنيه المحلية سوف تتمكن من استعادة هيبتها مرة أخرى بكل تأكيد عقب القضاء مباشرة على وباء كورونا نهائياً مع الإشارة إلى أن ذلك الأمر لن يحدث إلا مع نهاية العام الحالي 2020 بنسبة كبيرة.

وإليكم الآن أسعار الدولار مقابل الجنيه في أبرز البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020:

البنك المركزي المصري، سعر البيع 16.09 جنيه / سعر الشراء 15.99 جنيه.

البنك الأهلي المصري، سعر البيع 16.11 جنيه / سعر الشراء 16.01 جنيه.

بنك مصر، سعر البيع 16.11 جنيه / سعر الشراء 16.01 جنيه.

بنك القاهرة، سعر البيع 16.09 جنيه / سعر الشراء 15.99 جنيه.

بنك التعمير والإسكان، سعر البيع 16.10 جنيه / سعر الشراء 16 جنيه.

بنك قناة السويس، سعر البيع 16.07 جنيه / سعر الشراء 15.97 جنيه.

بنك كريدي أجريكول، سعر البيع 16.09 جنيه / سعر الشراء 15.99 جنيه.

البنك العربي الإفريقي، سعر البيع 16.10 جنيه / سعر الشراء 16 جنيه.

بنك الإسكندرية، سعر البيع 16.08 جنيه / سعر الشراء 15.98 جنيه.

البنك التجاري الدولي، سعر البيع 16.07 جنيه / سعر الشراء 15.97 جنيه.

بنك البركة، سعر البيع 16.11 جنيه / سعر الشراء 16.01 جنيه.

بنك أبوظبي الإسلامي، سعر البيع 16.13 جنيه / سعر الشراء 16.03 جنيه.

يذكر أن العديد من التوقعات كانت تشير مؤخراً إلى احتمالية وصول أسعار الدولار إلى أرقام قياسية في الأشهر القادمة بسبب أزمة الفيروس المستجد، إلا أن هذه التوقعات لم تكن صائبة في نهاية المطاف مثلما هو واضح الآن.