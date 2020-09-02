انخفاض كبير اليوم في الإصابات الجديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الثلاثاء

انخفاض كبير اليوم في الإصابات الجديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الثلاثاء

قامت وزارة الصحة والسكان منذ قليل بإعلان بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 في جمهورية مصر العربية.

وقال وزارة الصحة في بيانها اليوم أن هناج 899 متعافيًا من فيروس كورونا غادروا المستشفيات، وذلك بعد حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لبروتكولات العلاج الخاصة بمنظمة الصحة العالمية، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 73828 حالة حتى اليوم.

واعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 176 حالة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء في مصر، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية

كما أعلن الدكتور خالد مجاهد عن وفاة 19 حالة جديدة، اليوم في مصر، وقال “مجاهد”:

إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأكمل “مجاهد”: أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 99115 حالة من ضمنهم 73828 حالة تم شفاؤها، و 5440 حالة وفاة.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع استعداداتها بجميع محافظات مصر، ومتابعة الموقف بشكل مستمر بشأن فيروس فيروس كورونا المستجد مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات تاجية تنتقل بالعدوى التنفسية أو أمراض معدية أخرى.