اول تعليق من رمضان صبحي على انتقاله لنادي بيراميدز

اول تعليق من رمضان صبحي على انتقاله لنادي بيراميدز

قال رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز أنه فضّل الانتقال إلى صفوف الفريق بسبب طموح النادي الكبير.

وقال صبحي خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد لتقديم اللاعب لوسائل الإعلام إن عملية ضمه للفريق استغرقت 3 أيام فقط من 9 إلى 12 أغسطس الماضى.

وأضاف صبحي أن انضمامه إلى نادي بيراميدز يعد احتراف وأن من حقه البحث عن مصلحته.

الجدير بالذكر أن نادي بيراميدز أعلن تعاقده رسمياً مع اللاعب رمضان صبحي قائد المنتخب المصري الأولمبي من نادي هدرسفيلد الإنجليزي.

ودشنت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز هاشتاج ramadonaxpyramids يتضمن فيديو تشويقيا، لإعلان التعاقد مع رمضان صبحي الذي أصبح لاعبا في صفوف نادي بيراميدز رسمياً.