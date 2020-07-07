بأعلى عائد ادخار.. تعرف على أفضل 10 شهادات تراكمية بالبنوك

توفر البنوك المصرية، لعملائها خيارات متعددة لادخار أموالهم، وتتنافس في تقديم العوائد على شهادات الادخار.

وتتنوع الشهادات الادخارية بين ثابتة ومتغيرة، كما تتوافر مدد للشهادات وتبدأ من ادخار قصير الأجل لمدة عام، تصل لخيارات لفترات طويلة حتى 10 سنوات في بعض البنوك.

وتعد الشهادات الادخارية لمدد طويلة الأجل خيارًا جيدًا، إذا كنت تبحث عن استثمار طويل الأجل وادخار أموالك لفترات كبيرة، كما تعد خيارًا مناسبًا إذا كنت تبحث عن الأمان لمدخراتك.

وفيما يلي أعلى 10 شهادات تراكمية بالبنوك المصرية:

البنك اسم الشهادة المدة العائد (تراكمي)

1 البركة صك البركة الإسلامي 10 سنوات 200%

2 الاستثمار العربي شهادة لمدة 10 سنوات 10 سنوات 200%

3 العربي الإفريقي الدولي إميرالد 10 سنوات 196%

4 العربي الإفريقي الدولي إميرالد 9 سنوات 163%

5 ميد بنك ثراء 10 سنوات 171%

6 العربي الإفريقي الدولي إميرالد 8 سنوات 135%

7 العربي الإفريقي الدولي إميرالد 7 سنوات 110%

8 بلوم شهادة لمدة 10 سنوات 10 سنوات 136.7%

9 الأهلي المصري استثمار المجموعة أ 10 سنوات 107.5%

10 الإسكندرية أليكس ستار 10 سنوات 100