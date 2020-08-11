باستثناء واحد.. الوطنية للانتخابات تعلن تطبيق غرامة الـ500 على المتخلفين عن التصويت

قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، إن غرفة عمليات الهيئة لم تتلق أي شكوى من شأنها التأثير في سير العملية الانتخابية حتى الآن.

وأضاف “رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات”، خلال حواره على شاشة “التليفزيون المصري”، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قراراً بمنح ساعة راحة للقضاة في اللجان الفرعية من الساعة الثالثة وحتى الساعة الرابعة مساءا، على أن يتم استئناف التصويت بعدها مباشرة داخل اللجان الفرعية.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أنه دعا الناخبين للنزول بكثافة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، وبالفعل قام الناخبين بالاصطفاف أمام اللجان الفرعية منذ الصباح الباكر، للإدلاء بأصواتهم

وأضاف “ابراهيم” أن الناخب المتخلف أو المتقاعس عن الإدلاء بصوته، فهناك نص قانوني يلزم الهيئة بتحرير محضر ضده.

وأضاف إلى أنه سيتم ارسال المحضر للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونا عليه بسبب تخلفه عن الإدلاء بصوته في الانتخابات.

وكذلك سيكون هناك عقوبة لمن يتخلف عن أي استحقاقات قادمة، وأن الغرامة لا تنقضي بانقضاء المدة، وأكد أن الغرامة لا تزيد عن 500 جنيه وستطبق بشكل مؤكد على كل المتخلفين بدون عذر.