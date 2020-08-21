باستثناء وحيد.. مصر تحظر دخول القادمين من الخارج بدون تحليل كورونا

أعلن رئيس الطيران المدني المصري، المهندس أشرف نوير، أن مصر قررت حظر دخول القادمين من الخارج، من جميع الجنسيات بما فيهم المصريين، إلى مطارات مصر، بدون شهادة تفيد بإجراء تحليل كورونا PCR (بنتيجة سلبية) قبل ٧٢ ساعة على الأكثر من الوصول لمصر.

وقال “نوير” ، إن هذا القرار سوف يبدأ في تنفيذه على جميع شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية اعتبارًا من 1 سبتمبر ، وذلك في إطار جهود مصر المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

و استثني هذا القرار وفقًا للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، الأطفال أقل من ٦ سنوات من جميع الجنسيات (سواء المصريين أو الأجانب) .