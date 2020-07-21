بالأسعار.. إطلاق علاج كورونا في مصر سبتمبر 2020

علاج كورونا، أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية في بيان لها اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020، إطلاق أول دفعة من دواء “ريمديسيفير” لعلاج كورونا خلال شهر سبتمبر من العام الجاري.

وأضافت شركة العاشر للصناعات الدوائية في بيانها، أنها حصلت على إخطار من هيئة الدواء المصرية، بشأن تسعير علاج كورونا “انفيزيرام” أقراص و”ريمديسيفير” أمبولات للحقن الوريدي.

ويحتوي عقار انفيزيرام، على نفس المادة الفعالة لدواء “افيجان” الياباني وهي “فافيبييرافير” لعلاج مرضى كورونا.

وأكدت الشركة أنه تم اعتماده ضمن بروتوكول علاج كورونا في روسيا والصين والهند، بحسب البيان.

سعر علاج كورونا

أما عن سعر علاج كورونا ، فقد قالت الشركة، إنه من المقرر طرحه بسعر 1260 جنيها للعبوة التي تحتوي على 40 قرصا.

وأوضحت أنها حصلت على موافقة هيئة الدواء لتصنيع عقار “ريمديسيفير”، في يونيو الماضي، في صورة بودرة مجففة مخصصة للحقن الوريدي بسعر 680 جنيها للأمبول.

وتعمل راميدا،- تأسست في 1986- في إنتاج مجموعة متنوعة من منتجات المستحضرات الدوائية، ومستحضرات التجميل والصيدلة والمكملات الغذائية والأجهزة الطبية والمستحضرات البيطرية.

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