بالأسعار.. 5 سيارات مستعملة لا يتجاوز سعرها 70 ألف جنيه

بالأسعار.. 5 سيارات مستعملة لا يتجاوز سعرها 70 ألف جنيه

يبحث أغلب زبائن سوق السيارات المصري عن امتلاك سيارة مستعملة بسعر متوسط، بحيث توفر الحد الأدنى من الرفاهية وتتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية.

وبالرغم من ارتفاع أسعار السيارات الغير مسبوق، يبقى هناك بعض أنواع السيارات التي تنتمي لعلامات تجارية عريقة، وذلك مقارنة بأسعار السيارات الجديدة.

الجدير بالذكر أن حالة السيارة الفنية والكماليات وقانون العرض والطلب، تتحكم بشكل أساسي في ارتفاع أو انخفاض أسعارها.

ويرصد مصر 365 في التقرير التالي أبرز 5 سيارات متاحة للبيع في أسواق السيارات الإلكترونية بسعر لا يتجاوز 70 ألف جنيه.

سعر سيارة هيونداي إكسيل

تعتبر سيارة هيونداي إكسيل بجميع موديلاتها من السيارات التي لاقت انتشارًا كبير في مصر خلال التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثالثة.

ويبلغ متوسط سعر سيارة هيونداي إكسيل موديل 1997 المزود بناقل حركة أوتوماتيك، من 55 إلى 70 ألف جنيه، وذلك وفقًا لحالتها الفنية والكماليات المزودة بها.

سعر سيارة كرايسلر نيون

تتصدر سيارة كرايسلر نيون الأمريكية الصنع قائمة السيارات التي صدرت في العصر الحديث ، خاصة وأنها تتفوق على بعض الصناعات الأمريكية الأخرى مثل ” فورد ” و ” شيفرولية ” في بعض الخصائص والمميزات.

وتتميز سيارة كرايسلر نيون بأن لديها محرك قوي 2000 سي سي، بالإضافة الى خاصية ” انجيكشن” الحقن الالكتروني للوقود، لتنظيم استهلاك الوقود، كما أنها تأتي بصالون رياضي ومقصورة قيادة بنفس مواصفات السيارة الكوبيه وعدد من الكماليات أبرزها تكييف هواء وزجاج كهربائي.

وتتوفر سيارة كرايسلر نيون، المزودة بناقل حركة أوتوماتيك، في سوق المستعمل بأسعار مناسبة تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه.

سعر سيارة سكودا فيليشيا

تتوفر سيارة سكودا فيليشا هاتشباك تشيكية الصنع بموديل 1994 في سوق سيارات المستعمل المصري بأسعار تبدأ من 33 ألف جنيه وتصل إلى 40 ألف جنيه.

سعر سيارة فورد فييستا

تتوفر سيارة فورد فييستا حتى طراز 2000 فى سوق المستعمل بمتوسط سعر 50 ألف جنيه،

وتتميز سيارة فورد فييستا بعدد كبير من الكماليات، أبرزها سنتر لوك، زجاج كهربائي، تكييف، وأبرز ما يعيب السيارة هوعدم انتشار قطع غيارها و صعوبة إعادة البيع.

سعر سيارة دايو ماتيز

تتوفر سيارة دايو ماتيز الهاتشباك الصغيرة من شركة دايو الكورية، وموجودة في سوق السيارات المستعملة بأسعار تبدأ من 45 ألف جنيه.

وتتميز سيارة دايو ماتيز بتوفيرها في استهلاك الوقود ولكن يعيبها صغر حجمها وضعف محركها الذي يصل إلى 850 سي سي.