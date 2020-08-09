بالأسماء: ارتفاع وفيات حادث الطريق الإقليمي بالقليوبية إلى 10 اشخاص

أعلنت الجهات الصحية في القليوبية عن ارتفاع أعداد ضحايا حادث التصادم الكبير على الطريق الدائري الإقليمي إلى 10 وفيات، وإصابة 5 اشخاص آخرين.

وفيما يلي أسماء بعض الوفيات: “مكرم محمد فتحي 51 سنة، وسعد محمد سعد 62 سنة، وأحمد محمد صابر 24 سنة، وجمال محمد إبراهيم 44 سنة، ومحمد عبد الرحمن 50 سنة، وجميع هؤلاء عمال من مركز الباجور في المنوفية، مع وجود عدد من الجثث التي لا تزال مجهولة الهوية، حتى الآن.

وكان هناك حادث تصادم سيارتين على الطريق الدائري الإقليمي الجديد دائرة مركز بنها صباح اليوم.

حيث تلقى مدير أمن القليوبية سيادة اللواء فخر العربي اخطار عاجل من العميد عبد العظيم سعيد بوقوع حادث تصادم مروع على طريق الإقليمي دائرة مركز بنها.

وفي الحال انتقلت جميع الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث على الطريق الدائري الإقليمي لمعاينة موقع الحادث.

وقد وتبين من المعاينة الأولي للموقع تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل من الخلف مما أدى لوفاة 9 أشخاص فور حدوث الحادث، وإصابة عدد من ركاب الميكروباص “السيارة الثانية”.

وقد تم تحرير محضر بالحادث مع إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق في أسباب وقوع هذا الحادث الآليم.

يذكر أن فريق من نيابة القليوبية، قد انتقل لمعاينة موقع حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم الأحد الموافق 9 اغسطس 2020 ، وتسبب في مصرع 9 أشخاص ليرتفعوا إلى 10 أشخاص لاحقاً.

وأمرت النيابة بتسليم جثث ضحايا الحادث لذويهم ومنحت تصريح بالدفن كما طلبت النيابة جميع تحريات المباحث الجنائية وتشكيل لجنة فنية من المرور للمعاينة والفحص وتحديد أسباب وقوع الحادث الحقيقية.