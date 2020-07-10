بالتواريخ.. خريطة الجولة القادمة لمفاوضات سد النهضة

انتهت محادثات سد النهضة لليوم السابع على التوالي، حسب ما أعلنته وزارة الموار المائية والري، وحضر الاجتماع الوزراء من الدول الثلاث وممثلي الدول والمراقبين، والمتطرقة إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

أما خريطة المفاوضات فكانت على النحو التالي:

ـ عقد اجتماع في بوم الجمعة الموافق 10 يوليو خاص باللجان الفنية والقانونية مرة جديدة.

ـ عقد اجتماعات في السبت الموافق 11 يوليو لكل دولة بشكل فردي مع المراقبين.

ـ عقد اجتماعا في يوم الأحد الموافق 12 يوليو لوزراء الدول الثلاث.

ـ في يوم الاثنين 13 يوليو يكون تقديم التقرير النهائي لجنوب أفريقيا.​