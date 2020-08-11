بالرقم القومي.. تعرف على المقر الانتخابي ورقمك في كشوف الهيئة الوطنية للانتخابات

يقدم موقع (مصر 365) لقراءه الأعزاء، خدمة معرفة المقر الانتخابي، لمساعدة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020 وتستمر غدًا الأربعاء، للمصريين المقيمين في الداخل.

ويمكنك لحضراتكم الاستعلام عن لجنتك الانتخابية ورقمك في كشوف الوطنية للانتخابات، ورقم اللجنة الفرعية ومكانها وعنوانها، باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، لمساعدة الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

ويمكنكم لحضراتكم الدخول الى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.. من هنا.

وحرص الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول من كمامة ومطهرات.

وشددت وزارة الداخلية على إجراءات تأمين اللجان الانتخابية وإحكام الرقابة على الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، حيث دفعت الوزارة بقوات التدخل والانتشار السريع، للحفاظ على الأمن والنظام.

الجدير بالذكر أنه يحق لـ 63 مليون مواطن مصري، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تحت الإشراف القضائي الكامل وذلك بمشاركة 18 ألف قاض، وبمعاونة 120 ألف موظف.