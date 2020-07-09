بالفيديو: وزارة الري تكشف كواليس 45 ساعة مفاوضات بشأن سد النهضة

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، محمد السباعي، تفاصيل 45 ساعة من المفاوضات مع إثيوبيا والسودان، بشأن سد النهضة، التي استمرت لليوم السابع على التوالي بحضور المراقبين.

وأضاف “السباعي” مداخلة هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الانتهاء من الاجتماع المستمر لليوم السابع على التوالي وتم استهلاله باستعراض الوزراء مناقشات اللجان الفنية والقانونية الذين قاموا بعقد اجتماعاتهم يوم 7 يوليو الجاري.

وتابع “السباعي”، أن الاجتماعات تسعى إلى تقريب وجهات النظر في المسائل الخلافية سواء القانونية أو الفنية، موضحا أن دولة جنوب إفريقيا كونها رئيس الاتحاد الإفريقي، وقامت بإرسال خطابات إلى الدول الثلاث طالبت فيه أن يرفق تقرير سرد الوقائع بجانب تقرير منفرد لكل دولة عن أهم النقاط التي لا زالت عالقة وكيفية التعامل معها، ويتم إرفاقه مع تقرير سرد الوقائع الذي تعده دولة جنوب إفريقيا كونها ترعى المفاوضات الأخيرة على أن يتوفر التقرير يوم 13 يوليو ويتم إرفاقه لجنوب إفريقيا.

وكشف “السباعي” عن استمرار وجود نقاط خلافية جوهرية بخصوص سد النهضة التي تخص الجانب المصري لم يتم التوصل إلى اتفاق بآلية التعامل ومجابهة الجفاف والجفاف الممتدة مع كيفية التعامل مع ذلك الأمر في ظل قواعد الملء، وبخصوص السودان تتعلق بدراسات أمن السد ومدى تأثيره على السدود السودانية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية أن الجزء الأكبر من الخلافات المتعلقة بالمسار القانوني عن كيفية تنفيذ آلية فض المنازعات في حال اختلاف أي من الدولة وآلية تبادل المعلومات بين إثيوبيا ودول المصب، وعن كيفية تطبيق الاتفاقية.