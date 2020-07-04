بتخفيض 25%.. “مصر للطيران” تبدأ تسيير رحلات إلى البحرين وقبرص

تستأنف شركة مصر للطيران، رحلاتها من القاهرة إلى البحرين ولارناكا، وتبدأ رحلات البحرين بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية اعتبارًا من 2/7/2020 أيام “الخميس والسبت والثلاثاء”، وتزيد إلى خمس رحلات أسبوعية من الأسبوع الثالث من يوليو الجاري.

وتطرح الشركة تخفيضًا 25% على رحلاتها إلى البحرين مع شراء التذاكر حتى 10 يوليو والسفر حتى 31 يوليو 2020.

كما قررت الشركة استئناف رحلاتها إلى لارناكا (قبرص) بمعدل رحلة أسبوعية كل يوم جمعة اعتبارًا من 10/7/2020.

يذكر أنه يمكن للركاب معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على رحلات مصر للطيران، وأي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.