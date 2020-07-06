برلماني يقترح تعديلات لمنع توريث شقق الإيجار القديم: الإخلاء بالقوة الجبرية

يعزم النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على تقديم تعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، غدًا الثلاثاء، من أجل أن يحال إلى لجنة الإسكان ومناقشته.

وقال البرلماني مخاليف، إن الظلم القاسي الواقع على أصحاب الوحدات السكنية السبب وراء تقديمه لتلك التعديلات، مشيرا إلى أن القانون الذي يسعى إليه في حال إقراره سيتم إخلاء الوحدات باستخدام القوة الجبرية.

وأكد عضو لجنة الإسكان أن الهدف من التعديلات هو منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب، إلا في حالة كان الابن قاصرا (أقل من 18 عامًا)، لافتا إلى تحديد القيمة الإيجارية للشقق بسعر جرام الفضة حاليا، مثلما كان يحتسب قيمة الإيجار بسعر جرام الفضة في الثمانينيات.

أما الوحدات المغلقة لمدة 3 سنوات من المستأجر أشار عضو مجلس النواب إلى سحبها بالقوة الجبرية، وشدد على وضعه مادة لرفع الظلم عن المستأجرين وفقًا لقانون الإيجار الجديد، تحتوي على تقسيم كل محافظة إلى 4 مربعات بالنسبة إلى الساكن الجديد، وتحدث زيادة القيمة الإيجارية كل 3 سنوات.

ورغم توقع البرلماني عدم إقرار تلك التعديلات في دور الانعقاد الحالي، إلا أنه يعزم على تقديمها لتكون أمام المجلس خلال دور الانعقاد المقبل.